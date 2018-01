Fratelli d'Italia chiede chiarimenti sulla gestione dei rifiuti nel Piceno

05 Gennaio 2018 18:39

Ascoli - Fratelli d’Italia interviene a livello nazionale e regionale per difendere l’interesse pubblico e tutelare il territorio Piceno dalle grandi manovre politico economiche che si stanno manifestando da qualche anno attorno al tema dei rifiuti, con una interrogazione parlamentare presentata dall’On. Fabio Rampelli ed una interrogazione regionale presentata dal Capogruppo in Regione Marche Elena Leonardi, su sollecito dei Consiglieri comunali di Ascoli Marco Cardinelli e Daniela Massi, dal direttivo provinciale e regionale di Fratelli d’Italia e dal Portavoce provinciale Marco Fioravanti.





Le azioni messe in campo, vogliono far luce su procedure e movimenti poco chiari riguardanti la gestione dei rifiuti nella Provincia di Ascoli, chiedendo chiarimenti sulla compatibilità delle normative in materia ambientale con le direttive adottate dalla Provincia di Ascoli Piceno e dal suo Presidente Paolo D’Erasmo in merito all'affidamento in emergenza al conferimento dei rifiuti in discarica privata e se sono state assicurate tutte le tutele e garanzie assicurative per poter sviluppare un conferimento così massiccio in emergenza.

Con queste azioni politiche il movimento di Fratelli d’Italia ha voluto rimarcare un principio importante su un tema delicato come quelli dei rifiuti, ossia che l’interesse pubblico e la tutela ambientale è un aspetto prioritario e indiscusso.

Visto che c’è un progetto per continuare a riempire i fantastici calanchi dell’alto Bretta con i rifiuti ed un incremento del passaggio di oltre 20 camion al giorno che stanno distruggendo attività commerciali storiche nel quartiere di Monticelli, mettendo quotidianamente a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini, noi annunciamo una battaglia di civiltà e dignità affinché l’interesse di tutti prevalga rispetto l’interesse di pochi e proteggeremo con tutte le nostre forze la bellissima valle del Bretta cercando di tutelare la salute di chi ci vive e chi quei luoghi vuole continuare a farli vivere.