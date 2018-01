Il fallimento di Aerdorica dipende dal fatto che i 20 milioni della Regione Marche siano o meno aiuti di Stato

Ancona - La scure della decisione dell'Unione Europea incombe sulle sorti di Aerdorica. Slitta infatti al 25 gennaio la decisione del Tribunale di Ancona sulla richiesta di fallimento della società di gestione aeroportuale Aerdorica avanzata dal pm Paolo Gubinelli. Il Tribunale attende che la Commissione Europea si pronunci sulla configurabilità o meno della natura di aiuto di Stato per l'aumento di capitale fino a 20 milioni di euro proposto dalla della Regione Marche. Nel provvedimento si prende comunque atto degli aspetti positivi del piano di risanamento messo in campo dal nuovo management guidato da Federica Massei e del superamento della paventata situazione d'insolvenza. Tutto però è condizionato alla possibilità per Aerdorica di disporre dell'aumento di capitale deciso dalla Regione e di affrontare così i versamenti e gli impegni di cui si è assunta l'obbligo.

