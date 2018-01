Cgil: La mobilitazione paga, le risposte nella legge di bilancio agli operatori dei centri per l’impiego

Proseguirà ora il confronto con la Regione Marche per dare piena attuazione all’intesa istituzionale sottoscritta il 3 luglio 2017 che ha per oggetto il programma di interventi finalizzati alla riorganizzazione ed al rafforzamento dei Centri per l’Impiego nella nostra Regione.

Per la proroga e la stabilizzazione del personale precario dei Centri per l’Impiego, i trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 mln di euro.

Per la gestione dei servizi all’impiego, la Regione Marche potrà quindi applicare, in deroga al regime di assunzioni vigente, le procedure di stabilizzazione previste dal recente decreto Madia (art. 20 del d.lgs. 75/2017) ed i contratti sono prorogati fino al termine della procedura di stabilizzazione.

Contemporaneamente, la Regione subentra ai contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione in essere presso i Centri per l’Impiego al 1° gennaio 2018 che vengono comunque prorogati al 31 dicembre 2018.

