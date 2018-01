Rigoletto di Verdi al Teatro Pergolesi di Jesi

Come da tradizione, si terranno inoltre due appuntamenti di approfondimento sull’opera, dal titolo IL LIBRETTO IN 30 MINUTI curati da Elena Cervigni, venerdì 12 gennaio alle ore 19 e domenica 14 gennaio alle ore 15 presso le Sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (0731 202944, marketing@fpsjesi.com)

In occasione delle serate di Rigoletto (12 e 14 gennaio), prima e dopo gli spettacoli, l’Associazione Italiana Sommelier Marche organizza OPERA D.O.C. nel foyer del Teatro Pergolesi, con degustazioni guidate gratuite di vini del territorio. L’Associazione Italiana Sommelier è nata nel 1965 per promuovere la cultura del bere di qualità, consapevole e responsabile, formando figure professionali che valorizzano i prodotti enogastronomici.

Nei ruoli di Gilda e del Duca di Mantova si alterneranno giovani interpreti che, soprattutto nella appena conclusa stagione lirica nazionale, sono stati celebrati dal pubblico e dalla critica come “astri nascenti” del panorama vocale italiano. Saranno Lucrezia Drei il 10 e 12 gennaio (lo scorso anno nel Viaggio a Reims del Teatro dell’Opera di Roma, dopo essersi distinta nell’ultimo ROF di Pesaro) e Claudia Pavone il 14 gennaio (apprezzatissima Violetta nella Traviata 2016 di OperaLombardia e attualmente al Teatro la Fenice nello stesso ruolo) ad avvicendarsi nel ruolo della figlia di Rigoletto. Infine, i giovani tenori ai quali è affidato il ruolo del Duca saranno Matteo Falcier il 10 e 12 gennaio e Marco Ciaponi il 14 gennaio. Entrambi al debutto nel ruolo, ma già acclamati come giovani interpreti verdiani. Matteo Falcier ha recentemente riscosso un grande successo personale a Teatro di San Carlo di Napoli nella Traviata messa in scena da Ferzan Ozpetek e Marco Ciaponi, dopo il successo al Concorso “Voci Verdiane” di Busseto nel 2015, è stato un Fenton di notevole rilievo nell’ultimo Falstaff del Teatro Lirico di Cagliari.

Il nuovo allestimento ideato da Elena Barbalich e riallestito al Teatro Pergolesi di Jesi da Matteo Mazzoni sarà ambientato in un Cinquecento reinterpretato, un mondo evocativo con una raffinata messa in scena, astratta e illusoria; scene e costumi sono di Tommaso Lagattolla), luci di Fiammetta Baldiserri, movimenti coreografici a cura di Danilo Rubeca.

L’opera andrà in scena per la Stagione Lirica di Tradizione del Teatro Pergolesi di Jesi e nell’ambito del cartellone “Opera Ancona Jesi, venerdì 12 gennaio alle ore 20,30 con replica domenica 14 gennaio alle ore 16 ed un’anteprima giovani mercoledì 10 gennaio alle ore 16 riservata ai partecipanti del progetto “Ragazzi… all’opera”.