Aerdorica: firmato accordo con amministratrice unica, Massei

17 Gennaio 2018 17:34

Ancona - Aerdorica, firmato oggi l’accordo con l’amministratrice unica, Federica Massei: si stabilisce così la chiusura della procedura di mobilità per 29 dipendenti. Sull’accordo, si è definita una percentuale massima del 40 per cento della solidarietà per tutti i settori. L’intesa verrà ufficializzata il 22 gennaio presso la Regione Marche con l’assessorato al lavoro per la chiusura della procedura di mobilità .

Soddisfatti i tre segretari di Filt Cgil, Valeria Talevi, Fit Cisl, Roberto Ascani e Uil Trasporti, Giorgio Andreani. L’auspicio dei sindacati è che questo ulteriore atto rivolto all’attuazione del piano di risanamento contribuisca alla ricapitalizzazione di 20 milioni di euro, sub giudizio della Ue, necessari per evitare il fallimento e la perdita dei posti di lavoro.