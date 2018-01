Nasce la Fondazione della Rete Lirica delle Marche, un progetto unico in Italia

E il sindaco Carancini ricorda come in fondo la prima pietra di questa sinergia sia stata posta da Pietro Marcolini, ex assessore regionale.

Ora non resta che attendere le produzioni che potranno contare su alcuni blasoni come il Rof di Pesaro e lo Sferisterio di Macerata. Stagioni liriche di spessore internazionale.

E' un fatto che mettere in campo stagioni liriche e produzioni di qualità ha costi rilevanti. Allora non si poteva che dar retta ad un vecchio adagio: l'unione fa la forza.

Le marche al plurale che gettano il guanto di sfida a tutto il sistema marchigiano nel creare reti, quindi forza, in tutti i settori. La cultura apre una strada fondamentale per la crescita.