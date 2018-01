Ospedale unico: La montagna dell'algoritmo di Ceriscioli ha partorito 7 'topolini'

26 Gennaio 2018 19:30

Ascoli - La risposta del sindaco di Ascoli Piceno Guido Castelli alle scelte della Regione Marche sull'individuazione dell'area per l'ospedale unico del Piceno.

" La montagna dell'algoritmo di Ceriscioli ha prodotto sette topolini e non poteva che essere così questo il mio commento di fronte alla enfasi con cui Ceriscioli negli ultimi tempi aveva invocato l'algoritmo e anche evidenziato l'importanza della localizzazione di un ospedale che in realtà merita ancora di essere individuato nella sua valenza nella sua importanza e nella sua funzionalità. Cosa voglio dire?

Voglio dire che, ed è questa è la mia opinione, che prima di parlare della localizzazione di un Ospedale Unico bisognerebbe capire se formalmente la regione di Ceriscioli intende o meno confermare confermare quello che sull'ospedale unico aveva scritto nel piano socio sanitario del 2012-2014 Spacca con l'assessore Mezzolani, la precedente giunta. Perché Spacca e Mezzolani nel piano socio sanitario 2012-2014 avevano testualmente detto che ai fini del potenziamento dell'offerta di salute verso il sud delle Marche la regione avrebbe prima integrato di servizi e le funzioni degli ospedali, cosa che è successa, e successivamente costituito l'Azienda ospedaliera e quindi unificato i due plessi.

Rispetto a questo tracciato, caro Luca Ceriscioli, intendi dare la tua conferma o intendi invece proporre un'alternativa?

Perché parlare di localizzazione dell'ospedale, una delle 7 possibili, prima di aver chiarito quali forze, quali energie, su quali risorse potrà contare questo nuovo ospedale, non ha senso.



Allora la mia posizione è evitare di giocare al Sudoku o al cruciverba, come vorrebbe Ceriscioli, agitando questo algoritmo che si è visto totalmente inutile e inadeguato, mentre invece io dico a Ceriscioli: scrivi e facci sapere se la tua risposta ai problemi della salute della sanità del sud delle Marche è confermare la scelta di Spacca oppure qualcosa di diverso. Faccelo sapere, perché quando si deve costruire una casa certamente non si può partire dal tetto".