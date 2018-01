'Salotto musicale: Frederick Chopin e la sua contemporaneitÃ ', un dono al FAI e ad Ascoli del MÂ° Ada Gentile

Ascoli - Il M° Ada Gentile ha voluto offrire al FAI Marche ed alla città di Ascoli in generale 'Salotto musicale: Frederick Chopin e la sua contemporaneità ', un concerto che si terrà giovedì 1° febbraio , alle ore 17.30, presso il Foyer del Teatro Ventidio Basso. Il M° Gentile eseguirà personalmente al pianoforte delle opere di Chopin commentandole brevemente per dimostrarne l’attualità , nonostante siano state scritte oltre 150 anni fa. L’ingresso è libero.

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK