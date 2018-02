Tre spot delle Marche di 30 secondi in tutte le serate di Sanremo su montagna, mare e capoluoghi

05 Febbraio 2018 19:30

Ancona - Le Marche e la loro bellezza saranno domani sera su una delle più importanti ribalte nazionali, il Festival di Sanremo. Anche quest’anno, per la seconda volta dopo i drammatici eventi del 2016, la Regione ha puntato su una vetrina canora così seguita in termini di audience (circa 12 milioni di spettatori a serata nel 2017 e 50% di share in media) per mandare in onda 3 spot promozionali di 30 secondi che si alterneranno nelle 5 prime serate e metteranno in mostra Montagna, Mare e Capoluoghi-Città d’Arte. Un’azione della più ampia campagna promozionale turistica, che affida alle immagini la capacità di rappresentare la varietà delle nostre bellezze naturali e architettoniche.





Con lo slogan sempre efficace “Le Marche , l’Italia in una regione” gli spot saranno visibili nella cosiddetta “prima serata” di RAI Uno, dentro cioè la fascia oraria di maggior ascolto, in tutte le serate di programmazione del Festival: Martedì alle 20.30; Mercoledi alle 21:15; Giovedì alle 21.15 Venerdi 21:15; Sabato 21:15.





Un’iniziativa finanziata con i Fondi europei POR Fesr che ha potuto avvalersi di condizioni particolarmente favorevoli assicurate dalla Rai e che fa parte di un pacchetto complessivo che comprende anche 2 spot da 60 secondi sui Sibillini, sia nel corso della trasmissione “Meraviglie” di Alberto Angela, sia su RAI News. Ad accompagnare questa azione di valorizzazione del territorio marchigiano anche 6 spot radiofonici su Radio DUE da 15 secondi in occasione del Festival di Sanremo e delle trasmissioni che se ne occupano e gli stessi 5 spot video anche su Rai PLAY sia in diretta che in differita fino al 18 febbraio.