Fioravanti (FdI): 'Avete mai visto sul territorio i candidati dell'M5S a parlare con la gente per cercare soluzioni ai grandi problemi che lo affliggono?'

13 Febbraio 2018 14:46

Ascoli - C'è un botta e risposta tra i candidati alle Politiche del Movimento 5 Stelle nelle Marche e Marco Fioravanti (FdI) candidato all'uninominale della Camera per il Piceno/Fermano.

"Per i puri e duri della politica, per quelli del rinnovamento, -scrive Marco Fioravanti - arriva il caso "rimborsopoli" : l'ammanco nelle restituzioni dei parlamentari pentastellati di parte dello stipendio si allarga a macchia d'olio e il buco potrebbe addirittura superare 1 milione di euro.



Eccoli, quelli del Movimento 5 Stelle vanno nel panico e sbraitano quando si mettono in luce le loro magagne. Se la prendono con il sottoscritto solo perché ho avuto l'ardire di evidenziare quanto scrive il quotidiano Il Foglio sul dossier aperto dal Garante della Privacy sulla piattaforma Rousseau. Secondo il giornale potrebbero innescarsi altri interessi, di altre istituzioni di controllo sul caso di una società privata che è di fatto “padrona” di un partito: basta leggere i contratti che vengono fatti firmare ai futuri eletti in Parlamento. Il Movimento 5Stelle con la “Casaleggio e associati” è il nuovo esempio della democrazia e della rappresentanza?



E fanno finta che non esista un Andrea Cecconi tra le loro fila, un parlamentare uscente che qualche problema in fatto di restituzione di danaro dallo stipendio ce l'ha. Insomma un bel peccatuccio e ora pare sia in ottima e numerosa compagnia.



E poi, altro che Democrazia diretta, leggetevi un articolo di Repubblica dal titolo " Mariti, fidanzate e amici degli amici, la parentopoli M5S” .