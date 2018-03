Elezioni politiche 2018, nelle Marche l'affluenza alle ore 19 è del 62,22%: più alta della media nazionale

La redazione

04 Marzo 2018 20:17

Nelle Marche alle 19 aveva votato il 62,22 degli aventi diritto per la Camera: in provincia di Ancona il 61,72%, Pesaro Urbino il 65,4%, Fermo il 62,29, Ascoli Piceno il 60,08%, Macerata il 60,75%. La media marchigiana è più alta del dato nazionale che è 58,44%.

A 107 anni di età, Rosa Ercoli la più anziana terremotata del Centro Italia, è andata a votare al suo seggio allestito nella scuola del suo paese, Monsampietro Morico. "Rosa è stata sfollata - spiega il sindaco Romina Gualtieri - ma ora è tornata casa, grazie alla riduzione della zona rossa. E' molto in gamba, vedova da tempo vive con una badante. 'Devo andare a firmare' mi ha detto, per lei firmare vuol dire votare"