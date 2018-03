Maria Elena Cicchi per un solo punto non si è affermata come la regina dei 'Cuochi d'Italia'

11 Marzo 2018 09:12

Nella sfida tra Regioni ai Cuochi d'Italia, l'ha spuntata per un solo punto di differenza il siciliano Helios Gnoffo. La gara culinaria si è infatti conclusa con un punteggio di 34 a 33 per lo chef siciliano.

Maria Elena Cicchi, di Ascoli, Piceno che ha portato le Marche in finale, insieme alla Sicilia, nella trasmissione "Cuochi d'Italia", condotta da Alessandro Borghese su Tv8.

“Sono molto felice di essere arrivata a questo punto - ha detto Maria Elena Cicchi - anche per la mia regione che è poco conosciuta ma ha molto da offrire, dal mare alla montagna”.



Maria Elena Cicchi ha cucinato come primo piatto ravioli con ricotta al tartufo nero dei Monti Sibillini poi un fritto misto all'ascolana, conquistando un punteggio totale di 33 punti. Helios Gnoffo invece ha preparato, come primo piatto, le busiate alla trapanese con gambero di Mazara e , come secondo, una zuppa di pesce.