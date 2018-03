Qualità Ospitalità Italiana: consegnati gli attestati alle strutture picene

“Aderire a questo riconoscimento è una scelta volontaria del singolo imprenditore – ha ricordato il Presidente -: dipende esclusivamente dalle linee strategiche adottate per la gestione della propria struttura. Osservo che la cultura della qualità è sempre più diffusa nella nostra provincia e non rimane un’autocelebrazione. Se le aziende turistiche si certificano vuol dire che c’è piena consapevolezza dell’utilità di un simile processo, che poi si traduce con benefici effettivi sul fronte del business”. Sabatini ha anche ribadito che “l’ottenimento del Marchio Qualità Italiana va sfruttato, perché permette a chi lo ottiene di differenziarsi dalle altre strutture concorrenti”.

