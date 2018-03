Arrestato dalle Fiamme gialle un venticinquenne con 750 grammi di marijuana

Date le circostanze di luogo e di tempo, i militari operanti approfondivano il controllo, rinvenendo, all’interno del baule dell’autovettura, 750 grammi di marijuana essiccata, di cui 674 grammi erano contenuti in un secchio mentre la restante era contenuta in tre sacchetti di cellophane.

