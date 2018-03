'IO, la mia cura', percorso paralleli di cura di sé: Yoga e qualità della vita in pazienti oncologici

Le partecipanti verranno iniziate ad alcune tecniche fisiche dell’Hatha Yoga, che praticate dolcemente, hanno l’obiettivo di far riacquistare il contatto e l’accettazione del corpo in seguito alla malattia e alle cure. Le tecniche di respirazione sono invece finalizzate a rilassare la mente e calmare il sistema nervoso che influisce su quello endocrino ed immunitario. Infine le tecniche di meditazione hanno la facoltà di riconoscere e contrastare i pensieri negativi, spesso ostacolo alle cure.

L’Associazione da vent’anni impegnata non solo nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici ma anche nella prevenzione e sensibilizzazione di patologie oncologiche, è profondamente convinta che l’assistenza al malato necessiti di percorsi di cura integrati dove gli interventi non si limitano solo alla cura della malattia ma considerano anche gli aspetti emotivi , relazionali cognitivi e spirituali.