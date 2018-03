Casini: 'Noi cerchiamo di salvare Aerdorica e l'aeroporto, mentre la Lega ne invoca il fallimento'

24 Marzo 2018 18:09

Ancona - "Mentre noi lavoriamo per salvare Aerdorica, e quindi l' aeroporto una infrastruttura strategica per la Regione, la Lega ne invoca il fallimento e, in maniera strumentale, cerca di confondere chi vuole far vivere lo scalo e chi nel passato ha fatto scelte che non a caso sono al vaglio dei tribunali.





Ci siamo trovati a gestire una situazione complessa che non abbiamo creato noi e che non possono certo pagare tutti i cittadini delle Marche. La Lega dimostra irresponsabilità con queste azioni spot. Ci stupisce il comportamento di Zaffini che, nonostante sia il presidente della apposita Commissione consigliare e quindi dovrebbe meglio di altri conoscere i fatti, invece di collaborare scarica strumentalmente la responsabilità sulla amministrazione Ceriscioli.





Difendiamo e sosteniamo l'operato dell'AU Federica Massei che, con estremo impegno ha evitato e gestito situazioni che, senza la massima competenza che ha dimostrato, potevano degenerare creando conseguenze ancora peggiori sia per lo scalo, sia per l'azionista di maggioranza, ovvero la Regione. La Massei gode della massima fiducia della Giunta e della Assemblea legislativa e proseguiremo insieme nell'operazione di salvataggio e rilancio dello scalo. Quella di oggi è stata una manifestazione annunciata come un' invasione del popolo leghista che si è rivelata invece un flop" commenta la vicepresidente della Regione Anna Casini.