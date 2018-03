Consegnate le ultime casette: 23 a Muccia, 40 a Castelsantangelo sul Nera e 7 a Camerino. In 20 comuni concluse le assegnazioni

“Oggi - ha proseguito Ceriscioli - è il giorno del risultato e ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato portando il proprio mattoncino. La qualità delle opere di urbanizzazione realizzate nelle aree sono state imponenti e fa capire quanto abbiamo a cuore questi territori. Il nostro impegno sarà sempre lo stesso per rendere i cittadini consapevoli che stiamo lavorando per loro, per la comunità e il bene comune.

“Le casette sono un passaggio temporaneo - ha detto Ceriscioli - perché ci permette di passare alla fase successiva che è quella di tornare a casa, attraverso la ricostruzione. Abbiamo creato un modo di lavorare molto legato tra le istituzioni, una relazione positiva necessaria per risolvere i problemi che di volta in volta possono emergere, ma facendo sempre un passo avanti”.

