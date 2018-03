Ci si sposta domani, giovedì 29 marzo ore 9.00, ad Ascoli Piceno presso la Camera di Commercio per fare il punto nei i settori agroalimentare e macchinari per la trasformazione dei prodotti.

Ascoli - “Focus Vietnam, le opportunità commerciali e di investimento per le pmi marchigiane in Vietnam” al centro di importanti appuntamenti nelle Marche organizzate dalle Camere di Commercio di Ascoli Piceno e Pesaro-Urbino.