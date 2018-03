Lutto in casa Cna e Fidimpresa. E’ morto Giuseppe Brutti, storico artigiano del Piceno e della cooperativa di garanzia

In questi ultimi anni ha rivestito la carica anche di presidente provinciale di Cna Pensionati. Un compito svolto con passione e con quell’attenzione, sempre più necessaria e fondamentale in questi tempi, di coniugare l’azione di sostegno alle piccole imprese artigiane e alle persone. In attività o pensionate. Direttamente imprenditori o loro familiari.

San Benedetto - Ci lascia un pezzo di storia della Cna di Ascoli. Se n’è andato, per un malore improvviso, Giuseppe (Peppino) Brutti. Con lui si può dire che, nel Piceno, la Cna ha quasi mosso i primi passi. Come vuole la tradizione e la storia della Confederazione che, fin dalle prime battute, si è sempre animata grazie anche al lavoro di sindacato, socialità e aggregazione che erano – un tempo – le indimenticate e indimenticabili botteghe dei barbieri.