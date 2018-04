Gino Sabatini sarÃ  il presidente della Camera di Commercio unica delle Marche.

Ancona - C'è l'accordo tra tutte le associazioni di categoria per la nascita della Camera di Commercio unica delle Marche: sarà operativa entro la fine dell'anno. Il presidente designato sarà Gino Sabatini, attuale presidente Cna Marche ed espressione degli artigiani e presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno. Il vice presidente sarà Salvatore Giordano, attuale direttore di Confindustria Marche Nord ed espressione del mondo industriale. L'ufficializzazione oggi al Parlamentino della Camera di Commercio ad Ancona alla presenza di tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio. Il decreto di nomina dei vertici del nuovo organismo, una volta ricevuti i nomi dalle associazioni spetterà alla Regione Marche. " La Camera unica regionale fa compiere un salto in avanti a tutto il sistema delle imprese e all'economia delle Marche - ha dichiarato Gino Sabatini - Quella marchigiana sarà la quinta Camera di Commercio più grande d'Italia" .

