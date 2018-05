Su 'Buono a Sapersi' di Rai Uno Elisa Isoardi affronta le potenzialità delle zucchine

Il Professor ANTONIO CARBONE, Direttore di Urologia all’Università Sapienza di Roma, spiegherà come le vitamine contenute nelle zucchine siano valide alleate per chi è affetto dalla sindrome da vescica iperattiva.

Picus On Line utilizza cookies per memorizzare informazioni sul tuo computer. Alcuni sono fondamentali per il funzionamento del nostro sito, altri ci aiutano a migliorare l'esperienza degli utenti. Utilizzando questo sito, acconsenti al posizionamento di questi cookies. Informazioni OK