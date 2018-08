Chiusura dell'ospedale Mazzoni, il sindaco Castelli apre la mobilitazione per gli ascolani

Castelli: "Toglieranno il pronto soccorso, la nefrologia e la dialisi. La Regione Marche è tra le ultime in Italia per la destinazione di risorse alle cure dei malati psichiatrici. Cercate di non farvi venire un infarto perché nel nuovo ospedale l'Emodinamica sarà solo ambulatoriale, solo nelle ore diurne".

