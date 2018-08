Ritardi della Regione Marche nel pagamento ai Comuni del contributo autonoma sistemazione

15 Agosto 2018 18:56

Ascoli - Per una piena e corretta informazione comunichiamo ai beneficiari del contributo per l’autonoma sistemazione CAS che ad oggi 14/08/2018 non è ancora pervenuto il finanziamento da parte della Regione Marche delle somme riferite al mese di giugno 2018. Il comune di Ascoli ha trasmesso la propria rendicontazione in data 06/07/2018, atto che consente, previa accettazione della Regione, l'effettiva erogazione del contributo. Tuttavia, nonostante nel sito della Regione Marche nella sezione “Terremoto Marche” risulti che il contributo riferito al mese di giugno 2018 è stato pagato, le somme non sono alla data attuale ancora pervenute.

In attesa che questo avvenga, l'ufficio CAS del comune ha già approntato gli atti necessari ed è pronto ad emettere i mandati di pagamento non appena avrà ricevuto gli stanziamenti da parte della Regione Marche.