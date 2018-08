Sequestrati dalle Fiamme gialle oltre 1.300 articoli contraffatti, una pressa a caldo e 8 grammi e mezzo di eroina

La redazione

15 Agosto 2018 19:07

Macerata - Fine settimana di intenso lavoro per i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Macerata, della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati, che nell’ambito di un più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti hanno eseguito diversi interventi a Porto Recanati. Sequestrati oltre 1.300 articoli contraffatti, una pressa a caldo, gr. 8,5 di eroina, 5 banconote false, 280 articoli posti in vendita senza licenza e oltre 50.000 articoli in violazione del codice al consumo. Individuati tre lavoratori in nero presso alcuni stabilimenti balneari ed uno presso un esercizio commerciale.