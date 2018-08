Sanità, costituito a Porta Cappuccina il comitato cittadino a difesa dell'ospedale Mazzoni

15 Agosto 2018 19:29

Ascoli - Tante persone hanno risposto all’appello dell’amministrazione comunale e si sono trovate alla Casa albergo Ferrucci per organizzare le attività di mobilitazione per la difesa dell’ospedale di Ascoli.

Nella circostanza è stato costituito un comitato cittadino, rigorosamente apolitico e apartitico, che promuoverà le necessarie azioni di mobilitazione aggiungendosi a quanto sarà messo in campo da partiti e movimenti politici.





Dopo una puntuale ricostruzione della vicenda, il Sindaco ha voluto ricordare come la posizione del Comune di Ascoli, in materia di ospedale unico è sempre stata univoca e coerente nel tempo. “L’amministrazione comunale non si è mai sottratta alla sfida di un nuovo ospedale unico tra Ascoli e San Benedetto ma ha sempre preteso che la nuova struttura fosse realizzata secondo lo schema organizzativo dell’azienda ospedaliera, esattamente come a Pesaro. In questa logica, avevamo persino ipotizzato di cedere gratuitamente un terreno di proprietà comunale in località Campolungo di Ascoli Piceno, luogo ubicato nel nostro territorio comunale ma baricentrico tra Arquata e Cupra Marittima. Il piano socio sanitario regionale varato dal Presidente Spacca il 16 dicembre 2011 per la programmazione per gli anni 2012/2014 aveva accolto questa nostra proposta prevedendo l’istituzione dell’azienda ospedaliera Marche Sud. L’azienda in effetti comporta autonomia di bilancio e di risorse, certezza di alte specializzazioni e di personale adeguato. Ciò avrebbe giustificato il “sacrificio” di un solo ospedale per le 2 città.





Purtroppo Ceriscioli ha cancellato quanto stabilito dal consiglio regionale guidato da Spacca e ha imposto l’unificazione dei due ospedali senza Azienda Ospedaliera. Un’impostazione che, politicamente parlando, sta tra la rapina e la truffa.”

Al termine della riunione sono stati programmate alcune iniziative, in aggiunta alla raccolta di firme, e in particolare un campagna di affissioni, un sito internet è una grande manifestazione cittadina da programmare per metà settembre.