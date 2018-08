Domenica 26 agosto 'Camminata esperienziale verso Venarotta'

La partecipazione alla camminata di domenica 26 agosto è gratuita. Per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via per la registrazione dei dati anagrafici.

Venarotta – Domenica 26 agosto è in programma, in occasione della “Festa del ricamo, del sapef fare, delle abilità artigianali, cibo, musica e spettacoli”, la manifestazione “Camminata esperenziale verso Venarotta”.