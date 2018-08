Festa de L'Unità al chiostro di S. Francesco dal 30 agosto al 2 settembre

27 Agosto 2018 17:57

Ascoli - La Festa de L'Unità che si apre il prossimo 30 agosto rappresenta per il Pd del Piceno la ripartenza con tre obbiettivi da raggiungere: iniziare il percorso che porti all'individuazione di un candidato per le elezioni comunali di Ascoli Piceno e il segretario provinciale Matteo Terrani è dell'avviso che debba essere un candidato che sia simbolo di un Pd aperto verso associazioni e società civile, quindi di fatto un candidato sindaco non a tutti i costi targato Pd.





Il secondo punto è quello di riunire le varie anime del Pd a livello regionale e a questo scopo le Marche del Sud lanciano la disponibilità di un proprio candidato alla segreteria regionale del Partito Democratico. Ma le porte - si dice - sono aperte a qualsiasi proposta purchè vada nel senso di creare un percorso di unità all'interno del Pd regionale.

Terzo punto è quello centrale di ridare linfa vitale al Pd dopo la solenne sconfitta del 4 marzo.





Come? I punti del programma della Festa de L'Unità che si apre presso il chiostro di S. Francesco in realtà contengono le chiavi di volta per questa rinascita: Sanità innanzitutto con il punto centrale dell'Ospedale unico, la scuola, il terremoto che immaginiamo sarà uno dei temi portanti dell'intervista al presidente Luca Ceriscioli.





In realtà la Festa de L'Unità è un a fase di preparazione al congresso del Pd che si trova su una strada assai irta: chi vuole un Fronte democratico per battere le logiche del populismo, chi invece vuole recuperare forza e risorse umane da coinvolgere per un Pd rinnovato.





Programma Festa de l'Unità di Ascoli Piceno 30 agosto - 2 settembre



giovedì 30 agosto



18,00 inaugurazione festa

18,15 II Pd riparte dai circoli - Introduce: Mario Lazzari, Presidente Assemblea Prov. Pd Ascoli Piceno Coordina: Emanuela Di Cintio, Portavoce provinciale dei Segretari di circolo Intervengono Segretari di circolo della Provincia di Ascoli Piceno



21,00 A tutto campo: itervista al Presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - Con Renato Pierantozzi, giornalista di Cronache Picene





22,00 Sambenè in concerto





VENERDÌ 31 AGOSTO





17,30 II nuovo ospedale d'eccellenza: la verità dei fatt contro le fake news - Coordina: Manuela Marcucci, Resp. Sanità Pd Ascoli Piceno Partecipano: Angelo Flaiani, Presidente Conferenza dei Sindaci Anna Casini, Vicepresidente della Regione Marche Fabio Urbinati, Capogruppo PD Marche in Consiglio Regionale Apertura dibattito con gli operatori del mondo sanitario









21,00 "William" - presentazione del libro sul partigiano William Scalabroni - Intervengono: Marco Morganti, Luigi Romanucci - Coordina: Sisa Merciai, Segretaria del circolo Pd Porta Maggiore 3 ottobre 1943





22,00 Trio Nomade in concerto





SABATO 1 SETTEMBRE



17,00 L'impegno del Pd per la scuola - Coordina: Emidio De Santis, Resp. Dipartimenti tematici Pd Ascoli Piceno Intervengono: Valentina Bellini, Vicepresidente della Provincia di Ascoli Piceno e Dirigente scolastico Maria Stella Origlia, Resp. Scuola Pd Ascoli Piceno e insegnante Edward Rino Alfonsi, Segretario comunale Pd San Benedetto del Tronto e insegnante Natalia Virgulti, insegnante Anna Rosa Cianci, insegnante





17,30 Laboratorio per bambini: Uno sguardo alla luna. L'eclissi vista dai bambini, letture di Sara D'Arando





18,00 Ascoli → destinazione 2019 - Coordina: Emilio Pignoloni, Resp, tema ricostruzione Pd Ascoli Piceno









Intervengono: Angelo Procaccini, Segretario comunale Pd Ascoli Pice Francesco Ameli, Capogruppo Pd Ascoli Piceno in conci ho comunale Francesco Viscione, Capogruppo Udc Ascoli Piceno in consiglio comunale - Apertura dibattito con le forze sociali, associative e civiche della città





21,00 II riformismo degli amministratori Pd nell'epoca del populismo - Coordina: Simone Splendiani, Vicesegretario provincia Pd Ascoli Piceno

Intervengono: Paolo D'Erasmo, Presidente della Provincia di Ascoli Pio no Antimo Di Francesco, Capogruppo Pd San Benedetto d Tronto in consiglio comunale Sara Moreschini, Sindaco di Appignano del Tronto, Res Enti locali Pd Ascoli Piceno Stefano Stracci, Sindaco di Monteprandone Valerio Lucciarini, Sindaco di Offida e Presidente Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

22,00 Contest de l'Unità





DOMENICA 2 SETTEMBRE





17,00 II caso Whirlpool, quale sviluppo per il Piceno? - Coordina: Sara Calisti, Resp. Organizzazione Pd Ascoli Pi eno Intervengono: Barbara Nicolai, Segretaria CGIL Ascoli Piceno Teresa Ferretti, Segretaria CISL Ascoli Piceno Giuseppe Pacetti, Segretario UIL Ascoli Piceno Alberto Antognozzi, Segretario Pd Comunanza Francesco Verducci, Senatore Pd

dei Comuni Vallata del Tronto









17,30 Laboratorio per bambini: Tana per il bullo. A cura del fumettista Max Volpa





18,00 Come è cambiata Ascoli? Dibattito fra ex sindaci: Roberto Allevi Amedeo Ciccanti Piero Celani - Coordina: Mario Paci, Caposervizio Corriere Adriatico di Ascoli Piceno





21,00 II Pd che vorrei... ricostruire una comunità - Coordina: Cristina Capriotti, Resp. Donne democratiche Pd Ascoli Piceno Intervengono: Matteo Terrani, Segretario provinciale Pd Ascoli Piceno Mattia Zunino, Segretario nazionale Giovanile democratici Luciano Agostini, Deputato Pd XVI e XVII legislatura Paola De Micheli, Commissario straordinario alla ricostruzione





22,00 Cisco in concerto

Stand gastronomici aperti tutti i giorni dalle ore 19,00