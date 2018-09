I carabinieri denunciano per 'caporalato' due pakistani

01 Settembre 2018 12:19

Civitanova Marche - Nel corso della giornata di ieri, sul territorio dei Comuni di Recanati e Montelupone (MC), la Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche ha predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio con l’impiego di 25 Carabinieri sia in uniforme che in borghese, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata e con l’ausilio di due unità cinofile di Pesaro e un elicottero del 5° NEC di Pescara.





Grazie al contributo dell’elicottero si aveva modo di seguire dall’alto un furgone per trasporto persone che poco prima aveva fatto salire a bordo dei braccianti agricoli che avevano terminato di lavorare in un campo sito tra i comuni di Recanati e Montelupone utilizzato per la coltivazione dell’insalata e che stava percorrendo delle strade laterali. Grazie al dispositivo in atto, il furgone veniva fermato nella frazione San Firmano ed a bordo venivano identificate 13 persone di varie nazionalità (Pakistana e Centro Africa) su un furgone che peraltro ne poteva portare solo 9.





I braccianti agricoli erano tutti senza documenti d’identità per cui venivano sottoposti ai rilievi delle impronte digitali e sono risultati con permessi di soggiorno regolari solo 4 mentre 9 avevano in corso domande per richiesta asilo e di questi 12 risultavano alloggiati/in carico presso una “ONLUS” del territorio in quanto migranti.





Dall’approfondimento della loro situazione lavorativa emergeva che questi erano sottopagati rispetto al CCNL (5 euro rispetto ai 10 circa previsti) e rispetto alle 6,5 ore giornaliere ne facevano dalle 10 alle 12, privi di qualsiasi dispositivo di protezione per mani, piedi e testa, senza essere stati sottoposti alle previste visite mediche o aver svolto qualche corso per la sicurezza.





Pur risultando la loro assunzione da parte di una azienda agricola della provincia, non gli era stato consegnato il contratto di lavoro con conseguente poi violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo ed al riposo settimanale in quanto non lo sapevano indicare .

Al termine dei preliminari accertamenti, l’autista del furgone, risultato quello che sul posto dava gli ordini ricevuti direttamente dal titolare della ditta e quest’ultimo, entrambi di nazionalità Pakistana, sono stati denunciati per “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” cd “Caporalato” di cui all’art.603 Bis del CP. Al titolare dell’azienda, in materia di lavoro, venivano anche comminate sanzioni per 17.300 euro. Il furgone veniva posto sotto sequestro.





Nel corso del servizio venivano identificate complessivamente 75 persone , 51 mezzi, 5 contravvenzioni al Cds elevate ed un documento di circolazione ritirato.