Festa de L'Unità, Ceriscioli ha illustrato le potenzialità dell'ospedale unico del Piceno

Ascoli - Tra le varie tematiche toccate dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli nella giornata d'apertura della Festa de L'unità di Ascoli Piceno c'era molta attesa sul tema della sanità che vede al centro del dibattito politico la realizzazione dell'ospedale unico per il quale la Conferenza dei sindaci ha indicato come area di realizzazione quella di Pagliare del Tronto. Nel video Ceriscioli spiega i contorni di questa scelta.

