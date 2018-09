Pubblicata graduatoria delle aziende che ospiteranno tirocinanti iscritti L.68/99

Si precisa che tali aziende o cooperative hanno tempo fino al 20 settembre 2018 per procedere alla stipula della convenzione previo accordo con i Centri per l’Impiego e, successivamente, entro 15 giorni avviare i tirocini con i beneficiari iscritti alla L. 68/1999.

