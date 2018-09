Dopo vent'anni torna ad Ascoli il 'Premio Marche'

Ascoli - Il Premio Marche torna dopo 20 anni e riparte da Ascoli. La rassegna è stata presentata questa mattina nella sala De Carolis e Ferri ed è organizzata dall'A.M.I.A (Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche). L'edizione 2018 del Premio Marche tornerà ad essere la celebre Biennale d'Arte Contemporanea, che sarà inaugurata con una mostra al Forte Malatesta di Ascoli Piceno dal 17 novembre al 31 gennaio 2019. La kermesse è dedicata agli artisti marchigiani, o operanti nella regione, dando spazio sia ad autori affermati che ad artisti giovani con spiccate qualità tecniche e poetiche. Il tema di quest'anno è "L'interpretazione artistica come armonia". Gli interessati potranno inoltrare domanda fino al prossimo 4 ottobre. Saranno in dodici a vincere il premio.

