'Le Fondazioni tra welfare pubblico e welfare privato': verrà presentato il 'Primo Report sul Terzo Settore'

Ascoli - “ Le Fondazioni tra welfare pubblico e welfare privato ”, l'incontro si terrà venerdì 19 ottobre a partire dalle ore 16:30 presso Bottega del Terzo Settore al Corso Trento e Trieste n. 18 ad Ascoli Piceno. L’evento sarà l’occasione per presentare il “ Primo Report sul Terzo Settore ”, realizzato sulla base dell’indagine effettuata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, grazie all’apporto informativo degli enti non profit attivi sul territorio.

