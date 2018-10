'Mafia e Caporalato: racconto di un viaggio' al Centro Pacetti

“Casa Sankara” è un centro di San Severo in Puglia esempio di integrazione sociale e di accoglienza per cittadini e lavoratori stranieri, considerato simbolo della liberazione dallo sfruttamento del lavoro e luogo in cui si porta avanti la lotta al caporalato.

Domani, venerdì 26 ottobre, gli studenti che hanno partecipato al percorso di alternanza scuola-lavoro presso “Casa Sankara” saliranno sul palco del Centro Pacetti (via San Giacomo n. 107) a Monteprandone per raccontare la propria esperienza.

Domani, venerdì 26 ottobre, gli studenti che hanno partecipato al percorso di alternanza scuola-lavoro presso “Casa Sankara” saliranno sul palco del Centro Pacetti (via San Giacomo n. 107) a Monteprandone per raccontare la propria esperienza.