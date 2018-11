Cna di Ascoli: finalmente arriva un bando di finanziamento che aiuta anche le piccole imprese danneggiate dal terremoto

09 Novembre 2018 00:39

Ascoli - Performance positiva per le imprese artigiane del Piceno nei primi 9 mesi del 2018. Con un'inversione di marcia che non si registrava da oltre quattro anni, quello in corso è in assoluto il primo periodo di ripresa (almeno in termini di numero di aziende) per l'economia della provincia. Stando ai dati elaborati per la Cna di Ascoli dal Centro studi regionale della Cna delle Marche, al 31 dicembre 2017 le imprese attive erano 21mila, al 30 settembre sono salite a 21.096 con un incremento dello 0,5 per cento. L'incremento più alto di tutte le provincie della regione e ben superiore a quello medio regionale che resta ancora in rosso (meno 0,8 per cento). " Ci sono ancora molte criticità, a cominciare dai livelli occupazionali - spiega Luigi Passaretti, presidente territoriale della Cna di Ascoli - che non sono ancora in linea, purtroppo, con il trend positivo relativo al numero di imprese. Ma il crescere della voglia di fare imprese e il loro numero maggiore sono un presupposto che fa indubbiamente ben sperare".

Aggiornamento al 30 settembre 2018 delle imprese attive, per provincia e ramo di attività - var. % primi 9 mesi 2018

Territorio AN AP FM MC PU MARCHE 2009 42.061 21.264 20.480 36.834 39.598 160.237 2010 42.480 21.461 20.519 37.212 37.786 159.458 2011 42.520 21.516 20.517 36.792 37.773 159.118 2012 42.189 21.419 20.349 36.257 37.401 157.615 2013 41.822 21.282 20.097 35.866 36.777 155.844 2014 41.315 21.078 19.718 35.234 36.280 153.625 2015 41.020 20.990 19.570 34.874 35.911 152.365 2016 40.658 20.899 19.026 34.574 35.720 150.877 2017 40.516 21.000 18.808 34.840 35.457 150.621 30/09/2018 40.220 21.096 18.487 34.608 35.048 149.459 var % 2017- sett.2018 -0,7 0,5 -1,7 -0,7 -1,2 -0,8





Per la Cna di Ascoli è questo il momento di spingere il piede sull'acceleratore della ripresa. E credito e finanziamenti restano la chiave di volta per avviare e consolidare questo percorso, come sintetizza il direttore generale della Cna Picena, Francesco Balloni: "L'incremento delle imprese e quello delle start up sono dati importantissimi. Per noi, come Cna, un segnale di ripresa che dalle prossime settimane avrà un nuovo e importantissimo strumento con un bando di finanziamento della Regione che, come da parte Cna abbiamo chiesto sempre con forza, permetta di crescere e investire a piccole e micro imprese. Cosa resa possibile soprattutto da una soglia non troppo elevata del finanziamento minimo che è possibile chiedere. E questo bando ha proprio tali requisiti".

“Risorse per il territorio in questo momento ci sono – spiega Massimo Capriotti, direttore provinciale di Srgm – ma la nostra azione di consulenza e guida è, e sarà, sempre più importante. In primo luogo per indirizzare le imprese verso quegli investimenti più consoni al proprio sviluppo e alla propria dimensione. Sia, e soprattutto, in considerazione di come sta cambiando anche il mondo delle banche, a cominciare da accorpamenti e fusioni, fattori che rendono, per così dire, il mercato del credito più difficile da definire e agganciare. E per un’impresa questo non è elemento di poco conto, a cominciare dal fatto che, facendo riferimento per esempio a tassi di interesse, una situazione piuttosto che un’altra può fare la differenza per la marginalità e quindi per il fatturato di un’azienda”.





TERREMOTO E RICOSTRUZIONE. Gli Uffici per la ricostruzione di Ascoli e Macerata evadono 30 pratiche a settimana. Di questo passo ci vorranno 20 anni per arrivare alla fine, considerato che nelle Marche i due terremoti del 2016 hanno provocato la lesione di ben 48 mila fabbricati. Lo ha ricordato il presidente del Collegio dei Geometri Leo Crocetti, critico con la gestione del post sisma, alla conferenza stampa convocata dalla Cna Picena. "Nella provincia di Ascoli , per fare un esempio – ha aggiunto Crocetti- sono state evase in due anni ed ammesse a contributo 470 pratiche . È possibile portare avanti la ricostruzione in questo modo, considerando da un lato lo scarso personale che si occupa del problema e dell'altro il fatto che i tecnici che redigono le perizie devono presentare 61 documenti per ogni progetto privato anche per danni lievi? Direi di no. Per fortuna qualcosa ora si sta muovendo in direzione dello snellimento delle procedure burocratiche. E' positiva la novità dell’emendamento al Decreto Ter approvato al Senato e che prevede la sanatoria del 20% sui volumi di un casa per piccoli abusi- sostiene il presidente dei Geometri- perché in questo modo si sbloccano i lavori per il 97% delle abitazioni danneggiate in montagna. Anche se non si tratta di un condono, ma dell'adeguamento al Piano Casa che già prevedeva tale possibilità". Ma tutto ciò non basta . E infatti Crocetti ha annunciato che, con il nuovo Commissario Farabollini – nomina tecnica molto apprezzata - si sta valutando l’opportunità di dimezzare la documentazione necessaria per far approvare le pratiche dagli uffici pubblici".





IL NUOVO BANDO POST TERREMOTO (D.L.189/2016 - Bando Investimenti produttivi all’interno dei territori che sono stati colpiti dal sisma nel Centro Italia. Il D.M. 10 maggio 2018 Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2018)

L’obiettivo dell'agevolazione è sostenere la ripresa nelle aree che sono state colpiti dagli eventi sismici del 2016. Sono previsti contributi in conto capitale a favore di quei soggetti che realizzano (o hanno realizzato) dal 24 agosto del 2016, investimenti produttivi all’interno dei territori che sono stati colpiti.

I SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese di qualsiasi settore iscritte al registro con una ovvero più unità produttive collocate nei comuni del cratere. Nell’ipotesi in cui tale condizione non sia soddisfatta al momento di presentazione della domanda, è necessario che la stessa sia soddisfatta al momento di erogazione del contributo o dell’anticipo.

SPESE AMMISSIBILI

a) “il suolo aziendale e le sue sistemazioni” (spese ammissibili nel limite del 10 per cento dell’investimento complessivo agevolabile);

b) “le opere murarie ed assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa”;

c) “i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa” (sono ammessi anche i contratti leasing, ma solo in relazione alla quota di capitale dei canoni che sono pagati nel periodo di ammissibilità; non costituiscono spesa ammissibile gli altri costi che sono connessi al contratto, quali ad esempio interessi, tasse, spese generali);

d) “i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa”;

e) “i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa”;

f) “per le sole piccole e medie imprese, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al programma di investimento produttivo”.

Le spese di cui ai punti e) ed f) sono ammesse nel limite del 10 per cento (il limite è cumulativo) dell’investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000.

Le spese di cui al punto b) (opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali) sono ammesse nel seguente modo: “per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile”; e “per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile”.

Il costo complessivo del progetto ammesso alle agevolazioni dovrà essere compreso tra un minimo di Euro 20.000 ed un massimo di Euro 1.500.000.

ENTITA’ DELL’AIUTO E RISORSE

Il 50% dei costi che sono ritenuti ammissibili. Le risorse verranno ripartite tra le regioni come di seguito indicato: Abruzzo: euro 3.500.000,00 (10% delle risorse stanziate); Lazio: euro 4.900.000,00 (14% delle risorse stanziate); Marche: euro 21.700.000,00 (62% delle risorse stanziate); Umbria: euro 4.900.000,00 (14% delle risorse stanziate).





TERZIARIO E TURISMO GUIDANO LA RIPRESA DELLE IMPRESE DEL PICENO

Sempre secondo i dati elaborati dal Centro studi della Cna delle Marche per la Cna di Ascoli sono il terziario e il turismo a trainare la ripresa delle imprese artigiane. Nel 2017 in tutta la provincia c'erano 2.453 imprese che lavoravano nel settore dei servizi di comunicazione, informazione e professionali. A settembre 2018 il loro numero è salito a 2.512, il più alto di tutta la regione (più 2,4 per cento). Buon risultato anche pr il turismo: 1,5 per cent in più nel 2018 rispetto al 2017. E nel terziario: più 0,7 per cento a fronte di una contrazione a livello regionale dello 0,3 per cento.

TERZIARIO









Territorio AN AP FM MC PU MARCHE 2009 23.264 11.006 9.246 16.854 20.154 80.524 2010 23.674 11.283 9.350 17.233 19.761 81.301 2011 23.883 11.448 9.488 17.374 19.980 82.173 2012 23.894 11.544 9.496 17.353 20.042 82.329 2013 23.988 11.728 9.474 17.577 20.162 82.929 2014 23.966 11.746 9.433 17.528 20.086 82.759 2015 24.057 11.821 9.494 17.530 20.107 83.009 2016 24.068 11.888 9.265 17.530 20.109 82.860 2017 24.120 12.076 9.270 17.862 20.137 83.465 30/09/2018 23.959 12.165 9.186 17.844 20.058 83.212

-0,7 0,7 -0,9 -0,1 -0,4 -0,3 TERZIARIO AVANZATO







Territorio AN AP FM MC PU MARCHE 2009 4.972 1.988 1.694 3.062 4.220 15.936 2010 5.121 2.063 1.741 3.181 4.234 16.340 2011 5.187 2.135 1.759 3.287 4.325 16.693 2012 5.230 2.175 1.786 3.346 4.420 16.957 2013 5.302 2.249 1.799 3.479 4.542 17.371 2014 5.261 2.242 1.791 3.543 4.555 17.392 2015 5.243 2.297 1.809 3.556 4.595 17.500 2016 5.207 2.339 1.815 3.584 4.669 17.614 2017 5.319 2.453 1.838 3.724 4.712 18.046 30/09/2018 5.367 2.512 1.848 3.820 4.757 18.304

0,9 2,4 0,5 2,6 1,0 1,4

COSTRUZIONI, POST SISMA E SOSTEGNI A PICCOLE IMPRESE DELL'EDILIZIA

E non è tutto. Nel Piceno nei primi 9 mesi del 2018 sono aumentate dello 0,7 per cento anche le imprese del settore costruzioni che, nei 4 anni precedenti, avevano subito una riduzione superiore al 15 per cento. "In questo campo - spiegano Vincenzo Brutti, funzionario di Srgm del territorio Piceno, chiamati ad analizzare i dati della Cna - la ricostruzione post terremoto gioca e giocherà nei prossimi anni un ruolo importantissimo. Ruolo che, se ben governato e guidato, porterà sul territorio pil aggiuntivo e molti posti di lavoro”.

COSTRUZIONI









Territorio AN AP FM MC PU MARCHE 2009 5.946 3.240 2.600 5.474 6.661 23.921 2010 6.101 3.267 2.598 5.589 6.322 23.877 2011 6.106 3.249 2.579 5.495 6.292 23.721 2012 5.993 3.197 2.541 5.298 6.108 23.137 2013 5.912 3.091 2.500 5.163 5.808 22.474 2014 5.832 3.013 2.410 5.001 5.591 21.847 2015 5.678 2.945 2.344 4.895 5.356 21.218 2016 5.557 2.867 2.254 4.791 5.223 20.692 2017 5.505 2.845 2.184 4.856 5.089 20.479 30/09/2018 5.458 2.864 2.141 4.845 4.997 20.305

-0,9 0,7 -2,0 -0,2 -1,8 -0,8