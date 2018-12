Report di Rai 3 parla di Ascoli PIceno e Fermo nella puntata di stasera con il servizio sul franchising

03 Dicembre 2018 14:15

Ascoli - Doveva andare in onda nella prima puntata della trasmissione il servizio sul Franchising, ora però è certo: stasera alle 21,15 non perdetevi la puntata di Report su Rai 3 perché nel servizio d'inchiesta sul Franchising si parlerà anche di Ascoli Piceno e Fermo.





Nel nostro piccolo abbiamo contribuito a sollevare l'interesse di Sigfrido Ranucci e Giuliano Marrucci (l'autore del servizio) con una nostra inchiesta sull'Avis Autonoleggio che ha trattato Luigi Paoletti, un imprenditore con un'esperienza ultra ventennale e di qualità nel settore, come un semplice numero. Da Ascoli Piceno siamo finiti prima a Milano, poi a Bologna e Roma.



Quello che la politica non vede quando non c'è un sindacato e che invece mette a rischio e, in alcuni casi si può dire sulla strada, migliaia di persone.





Gentili telespettatrici e telespettatori,

La redazione di Report comunica che lunedì 3 dicembre alle 21.15 su Rai3 andrà in onda la nuova puntata di Report.

Le inchieste:

PULP FASHION

di Emanuele Bellano

Collaborazione di Michela Mancini e Greta Orsi



I grandi marchi della moda italiana e internazionale costituiscono delle vere e proprie potenze economiche sullo scenario mondiale. Insieme hanno una capitalizzazione di borsa di 1500 miliardi di dollari. La maggior parte dei brand, sia quelli di lusso sia quelli di massa, ha ormai trasferito a Est l'intera produzione dei loro capi: Cina, India e Bangladesh prevalentemente per i tessuti, Turchia, Europa dell'Est e Nord Africa per il confezionamento. Nonostante si tratti di paesi dove la manodopera costa poco e i controlli sono spesso inesistenti, le case di moda garantiscono che la loro catena produttiva rispetti alti standard di sostenibilità e garantisca la salute dei lavoratori, quella dei consumatori e il rispetto dell'ambiente. Report è entrato in alcune fabbriche in Cina e Nord Africa che producono per i principali marchi della moda italiana e internazionale e ha documentato sotto copertura le reali condizioni di produzione. E le cose non sono esattamente come assicurano loro.



ITALIA IN FRANCHISING

di Giuliano Marrucci

Collaborazione di Alessia Marzi e Silvia Scognamiglio



Cinquantunmila negozi, 940 marchi, 187 mila addetti e quasi 25 miliardi di fatturato. E’ il fantastico mondo del franchising, un settore che dalla crisi del 2008 ha visto crescere i fatturati del 5 per cento e il numero di punti vendita di oltre il 12 per cento, mentre il resto del commercio al dettaglio precipitava a picco. Nell’immaginario di chi vi aderisce c’è la possibilità di coniugare la sicurezza di avere alle spalle un marchio prestigioso con i propri sogni imprenditoriali. Sogni che per molti però si sono trasformati in un incubo.





IN GIOCO

di Antonella Cignarale



La capacità che ha un videogame di catturare e tenere incollato un utente allo schermo è diventato un fenomeno da emulare in contesti che con il gioco, apparentemente, non hanno niente a che fare. Aziende ed enti pubblici, infatti, sempre di più ricorrono alle tecniche e al design dei videogiochi per agire sul comportamento delle persone e spingerle a partecipare alle loro attività. Mutuando le dinamiche ludiche in contesti seri si può stimolare un paziente alle cure e rendere un dipendente più concentrato al lavoro tanto quanto lo è un giocatore immerso in un’avventura di gioco virtuale. Con un videogame si può anche fidelizzare un consumatore a un prodotto o ingaggiare elettori durante la campagna elettorale. Le persone non devono sentirsi obbligate a farlo, devono volerlo fare. La chiamano gamification, ma davvero si tratta solo di un gioco?





Vi informiamo inoltre che sabato alle 16.30 su Rai3 trasmetteremo in replica la puntata di lunedì scorso. #Implantfiles è la nuova inchiesta del Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi ICIJ, di cui Report è partner: in "Affari di cuore" di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Simona Peluso indagano sulla sicurezza ed efficacia dei dispositivi medici. A seguire "Onda su onda" di Lucina Paternesi: mentre la tecnologia procede spedita verso nuove frontiere, la scienza mette in luce i rischi dell'esposizione alle radiofrequenze.