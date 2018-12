Save the brand 2018, Sabelli tra le pmi eccellenti

03 Dicembre 2018 11:40

Ascoli – Ottime performance economiche, forza del brand, passione e grande capacità di innovazione rimanendo fedeli alla tradizione, alla qualità e al legame con il territorio: è grazie a questi elementi che il Gruppo Sabelli ha ricevuto una menzione nell'elenco delle aziende italiane eccellenti stilato dall’information provider ICM Advisors.





Ogni anno dal 2014 ICM Advisors svolge la ricerca "FFF-Save the Brand" allo scopo di sviluppare un osservatorio dedicato al valore dei brand delle PMI nei settori Fashion, Food e Furniture del Made in Italy. Lo studio prende in esame più di mille aziende e ne analizza la redditività e il valore del portafoglio marchi.





I risultati della ricerca sono stati resi pubblici lo scorso 27 novembre a Milano durante l’evento "Save the Brand 2018". Il Gruppo Sabelli è stato citato tra le 18 aziende nel settore Food che si sono distinte per capacità economiche e forza del brand.

"Siamo molto grati di questa menzione perché rappresenta una risposta tangibile al nostro operato” - commentano Simone Mariani e Angelo Galeati, AD del Gruppo – “da sempre infatti ci impegniamo e investiamo nell’innovazione per favorire la crescita del Gruppo Sabelli e per far sì che i nostri brand siano riconosciuti come marchi d'eccellenza."





SABELLI (www.sabelli.it)

Con 130.000 tonnellate di latte fresco lavorato all’anno, 4 siti produttivi e 480 dipendenti e collaboratori, il gruppo Sabelli è una realtà consolidata nel mercato dei formaggi freschi di qualità e leader di mercato nei segmenti burrata e stracciatella. Fondata nel 1921 e trasferita ad Ascoli Piceno nel 1978, Sabelli Spa ha acquisito nel 2016 la Trevisanalat di Castelfranco Veneto e la Ekolat in Slovenia, dando vita a uno dei più importanti poli italiani per la produzione di mozzarella. Nel 2018, il gruppo acquisisce il Caseificio Val d'Aveto, produttore di nicchia di yogurt colato e formaggi tradizionali nel segmento premium.