L’onorevole Giorgia Latini: 'Tragedie come quella accaduta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo non devono mai più ripetersi'

09 Gennaio 2019 20:20

Roma - “Sono estremamente soddisfatta che il sottosegretario alla Cultura con delega allo spettacolo, Gianluca Vacca, abbia dichiarato la sua disponibilità a introdurre il biglietto digitale per i locali pubblici e le discoteche. Tragedie come quella accaduta alla Lanterna Azzurra di Corinaldo non devono mai più ripetersi”. È quanto dichiara l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, dopo il question time di oggi a un’interrogazione presentata dal parlamentare leghista Belotti a seguito della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo.





“I drammatici fatti dello scorso 7 dicembre hanno rivelato la prassi, molto diffusa, dell’inosservanza dei limiti di capienza dei locali che mette a rischio la sicurezza degli avventori: per scongiurare questa pratica, il Governo ha dato la propria disponibilità per sostituire i biglietti cartacei con quelli digitali in modo da poter avere, in ogni istante, un quadro preciso delle presenze dell’evento, bloccando la moltiplicazione dei tagliandi oltre la capienza e garantendo, così, maggiore sicurezza, consentendo più facili controlli da parte delle autorità". Dopo il biglietto nominale per i concerti oltre i 5000 spettatori, introdotto nell’ultima finanziaria, il ticket digitale rappresenterebbe un altro passo avanti in termine di sicurezza per gli eventi nelle discoteche e nei locali pubblici.