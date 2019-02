E neppure interessa al Comitato cittadino che il Movimento5Stelle si affidi alla scelta di persone di richiamo per formare la propria giunta pensando esclusivamente al consenso che quelle persone potranno portare al momento del voto. Un sistema diverso ma con gli stessi scopi, per gli iscritti al movimento, che nel centrodestra si fa con la creazione di innumerevoli liste elettorali. Invitano gli ascolani ad iscriversi ad Ascolto e Partecipazione e a seguire le varie iniziative che si faranno sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/APComitatoCivico/

Di fatto considerano “scioccante che il Sindaco di Ascoli Piceno in un'intervista racconti che venga fermato ogni 12 passi dai cittadini con richieste più o meno diverse per ottenere risposte di proprio interesse: significa che c'è poca trasparenza”.

'Ascolto & Partecipazione', vuol far contare gli ascolani nelle scelte per la propria città 20 Febbraio 2019