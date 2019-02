Alla Bottega del Terzo Settore il primo Talk Show sulle Cooperative di Comunità

23 Febbraio 2019 10:32

Ascoli - Cisi, Bottega del Terzo Settore e Art Com 2.0 vi invitano a discutere le esperienze delle cooperative di comunità sul nostro territorio e in Italia

Una discussione aperta con un variegato panel di ospiti dal mondo "coop" che coprirà aspetti tecnici e testimonianze sul campo per favorire il dibattito con la nostra comunità. Al termine dello show seguirà un aperitivo di networking.





Scopriremo insieme cosa sono le Cooperative di Comnunità, un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi, è un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità.





Deve avere come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità.





Coinvolto anche il Comune di Melpignano, variegato sarà il panel di ospiti presenti: Luigia Cialini, delegata di Art Com 2.0, associazione di Castel di Lama che, al fine di favorire uno sviluppo coeso del territorio e la sua valorizzazione economico-sociale di realtà di confine, si sta evolvendo in cooperativa di comunità; Vincenzo De Nardis, ex Vice Presidente della Fondazione Tercas, Fondazione che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale nella provincia di Teramo. Ugo Pazzi, Presidente di Slow Food Marche per la Comunità dei Sibillini, associazione che è ripartita dalle cooperative di comunità nelle regioni terremotate; Paolo Ranzuglia, responsabile della filiale regionale di Ancona di Banca Etica, banca cooperativa dove la gestione democratica è assicurata dalla libera partecipazione dei soci; Paolo Scaramuccia, responsabile progetto "Cooperative di Comunità Legacoop Nazionale"; Stomeo Ivan (in collegamento), Sindaco di Melpignano, borgo salentino dove nel 2011 è nata la prima cooperativa di comunità italiana;





L'evento ascolano si ascrive nella linea di eventi a sostegno delle spinte comunitarie, come quello organizzato da Legacoop "Cooperative di comunità: i cittadini protagonisti. Valorizzazione del territorio, beni comuni, sviluppo inclusivo" che si terrà venerdì 1 marzo, a Bologna.LE).









Per registrarsi all'evento: https://bit.ly/2BDP1G1

