Andrea Venzon di Volt Europa incontra i cittadini a Grottammare

28 Febbraio 2019 17:07

Grottammare - Venerdì 1 marzo 2019 alle 18:30 si svolgerà a Grottammare presso il Residence Le Terrazze un incontro aperto alla cittadinanza per presentare Volt, il primo partito europeo. All’incontro sarà presente Andrea Venzon, presidente di Volt Europa e candidato capolista di Volt per le prossime Europee con i candidati delle Marche, Chiara Pietrucci di Senigallia e Mattia De Benedittis di Fano.





L'Europa è al centro del dibattito politico ormai da molto tempo ed è necessario avere maggiore consapevolezza su come ridare impulso ad un progetto che oggi viene rimesso in discussione da più parti. Volt è un movimento paneuropeo e progressista che propone un modo di fare politica nuovo e più inclusivo. Vuole portare un cambiamento reale a tutti i cittadini d'Europa. L’approccio paneuropeo serve a vincere le sfide presenti e future: cambiamenti climatici, diseguaglianze economiche, immigrazione, conflitti internazionali, terrorismo, l'impatto della rivoluzione tecnologica sul lavoro.





Limitati dai confini e dalle divisioni, i partiti nazionali non sono in grado di affrontare queste sfide: è invece necessario che noi Europei iniziamo a lavorare tutti insieme, come un solo popolo. Essendo un movimento politico transnazionale, Volt vuole aiutare gli Europei a unirsi per creare una visione e un sentire comuni, condividere buone pratiche e sviluppare nuove politiche, insieme. Durante l’evento verrà presentata la dichiarazione di Amsterdam, il programma politico di Volt per le Europee 2019, programma unico e condiviso per tutte le nazioni in cui Volt è presente. Un momento di riflessione aperto ai cittadini interessati a conoscere meglio le questioni aperte dell'Unione Europea, le politiche di Volt in merito e le sue proposte per l'Europa di domani.





Raccogliere 150.000 firme per presentarsi alle Europee del 26 maggio: per i prossimi due mesi, questa è la missione ambiziosa e coraggiosa di Volt Italia. La campagna di raccolta firme è stata lanciata durante il congresso nazionale di Firenze che si è appena concluso e coinvolgerà attivamente i 60 comitati locali tra i quali naturalmente Grottammare e le Marche: si tratta della prima campagna politica paneuropea, sostenuta da 20.000 persone in Europa di cui 4.000 in Italia. Firmare non significa votare o tesserarsi, è un semplice atto di democrazia per aiutare i nuovi partiti a candidarsi.

Per info: Volt Ancona volteuropa.org voltitalia.org