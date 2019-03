Ad Ascoli Piceno check up medici gratuiti per donne

11 Marzo 2019 09:55

Ascoli - La salute della donna protagonista dell'ottava edizione dello Street Health Tour, l'iniziativa itinerante organizzata dalla Fondazione ANIA per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. La manifestazione, partita da L’Aquila nel giorno della Festa della Donna, dopo essere stata anche a Chieti, Pescara e Teramo, arriva nelle Marche e farà la prima tappa nella regione ad Ascoli Piceno in piazza Arringo martedì 12 marzo . Su un truck saranno allestite postazioni per check up medici gratuiti per la prevenzione di patologie tipicamente femminili .





Dalle 10 alle 18 gli specialisti messi a disposizione dalla Fondazione ANIA effettueranno:





Visita ginecologica e consulto sulla menopausa

Visita senologica

Visita per osteoporosi e rischio fratture

Visita cardiologica con particolare attenzione alla circolazione degli arti inferiori



Nell'area del truck sarà distribuito materiale informativo per promuovere la salute della donna, con la diffusione di un nuovo opuscolo dedicato alla menopausa.



Dopo Ascoli Piceno, il truck della Fondazione ANIA si sposterà in altre città del centro Italia tra Marche e Umbria: a Macerata in piazza Garibaldi (13 marzo), ad Ancona in piazza Cavour (14 marzo), a Pesaro in piazzale della Libertà (15 marzo), a Perugia in piazzale Umbria Jazz (16 marzo) e a Terni in piazza della Repubblica (17 marzo) .





Per info:

www.fondazioneania.it





