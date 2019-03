A gennaio 2019, infortuni in aumento e malattie professionali in calo nella regione Marche

12 Marzo 2019 09:59

Nel mese di Gennaio 2019 le MALATTIE PROFESSIONALI nelle Marche sono state 427 con un calo di 59 casi rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, riduzione che ha riguardato sia la componente maschile, sia quella femminile e tutti i settori.

Il calo riguarda sia i lavoratori italiani, sia quelli di provenienza U.E. ed extra.

Mentre più articolata è l’analisi delle Denunce delle malattie professionali per provincia come risulta dalla tabella sotto riportata.

Gennaio 2018 Gennaio 2019 Ancona 81 74 Ascoli Piceno 95 46 Fermo 65 81 Macerata 154 136 Pesaro Urbino 91 90 TOTALE 486 427

Circa la tipologia delle Denunce di malattie professionali per settore maggiormente denunciate nelle Marche, sempre nel periodo in esame: Tumori (C00-D48) da 1 a 2 ; Disturbi psichici e comportamentali (F00-F99) da 0 a 3; Malattie del sistema nervoso (G00-G99) da 73 a 46; Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60-H95) da 20 a 17; Malattie del sistema respiratorio (J00-J99) da 3 a 7; Malattie del sistema osteo muscolare e del tessuto connettivo (M00-M99) da 234 a 207; Non Determinato da 154 a 142. Totale 427 casi .





Riguardo le DENUNCE D'INFORTUNIO nella Regione , sempre nel periodo d’analisi, c’è stato un incremento di 91 casi (in questo contesto in aumento di 8 casi quelli in itinere ) poiché si è passati da 1262 denunce a 1353.

In aumento quelli relativi alla gestione Industria e Servizi passate da 957 a 1027 (+70 ); in aumento di 25 casi quelli della gestione per Conto dello Stato mentre sono in calo quelle dell’Agricoltura di 4 casi.

La tabella sotto riportata presenta le Denunce d'infortunio per provincia; in aumento in tutti i territori ad eccezione in quello di Fermo.

Gennaio 2018 Gennaio 2019 Ancona 445 490 Ascoli Piceno 154 171 Fermo 109 108 Macerata 248 275 Pesaro Urbino 306 309 TOTALE 1262 1353

Analoga la situazione delle Denunce d'infortunio per luogo di nascita dell'infortunato: in aumento sia quelli di lavoratori italiani, passati da 1049 a 1140 casi , sia quelli di lavoratori extra U.E. (+7) mentre sono in calo di 7 unitĂ quelli U.E.

Cosi quelli di differenze di genere sia per i maschi (+20), sia per le femmine dove si registra un incremento di 71 poiché si è passati da 441 a 512 casi.

Le 91 Denunce d'infortunio che sono aumentate, nelle Marche, nel mese di gennaio 2019, rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, riguardano tutte le classi d'età dell'infortunato come si evince dalla tabella.

Gennaio 2018 Gennaio 2019 Da 15 a 19 anni 61 66 20 – 24 anni 51 77 25 – 29 anni 99 87 30 – 34 anni 87 102 35 – 39 anni 113 107 40 – 44 anni 156 131 45 – 49 anni 175 159 50 – 54 anni 153 198 55 – 59 anni 133 158 60 – 64 anni 73 87 65 – 69 anni 23 27 70 – 74 anni 12 11 75 anni e oltre 13 16 TOTALE 1262 1353

In calo del 50% le Denunce d'infortunio con esito mortale nella regione poichè si è passati da due casi ad uno accaduto nel settore Industria e servizi (provincia di Macerata – trattasi di un lavoratore della fascia d’età tra 50 a 54 anni).









Guido Bianchini, esperto di sicurezza sul lavoro Uil Ascoli Piceno, dice: “ I dati aggregati, in valore assoluto, analizzati evidenziano una riduzione sia degli infortuni, sia delle malattie professionali, nella regione, ciò è indubbiamente positivo anche se l’analisi è estremamente ridotta, visto l’arco temporale analizzato, e non consolidati poichè soggetti ad assestamento e consolidamento prossimamente.

Occorre implementare il percorso culturale con una In-formazione adeguata per contrastare infortuni e malattie professionali.

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è, un processo che consente ai lavoratori interessati di essere più preparati nello svolgere attività che necessitano di una maggiore conoscenza ed abilità , oltre all’acquisizione di una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e del proprio comportamento, connessi all’espletamento della propria attività lavorativa.

E’ fondamentale che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, svolgano un ruolo “positivo” nel controllo e attuazione della sorveglianza sanitaria, facilitare ed indirizzare le segnalazioni delle malattie professionali al patronato.

Il patronato sindacale non si interessa solo di pensioni e previdenza, ma ha un ruolo importante di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di tutti i lavoratori del territorio.

Il mondo del lavoro è in perpetua modifica, di conseguenza gli Rls devono sviluppare le competenze che la “moderna prevenzione” richiede, ovvero consolidare approcci e attività complesse che si basano sull’attuazione di politiche atte ad intervenire sui determinanti di malattia legati al rapporto tra salute, ambiente esterno e luoghi di lavoro, comportamenti e stili di vita, corresponsabili dell’insorgenza di patologie croniche, professionali e infortuni sul lavoro, con costi enormi anche per il sistema pubblico e sanitario.





Infine non si può continuare a morire di lavoro in questo paese.

Tutto questo nel silenzio generale e, ancora più grave, nel provvedimento del Governo che taglia 150 milioni all’anno le risorse Inail destinate alla prevenzione e alla formazione, o, peggio ancora, consentendo all’Inail stesso di rivalersi anche nei confronti dei lavoratori sugli indennizzi concessi, oltre che sui responsabili e sulle imprese che hanno causato l’infortunio. Ancora una volta saranno solo i lavoratori a pagare”.