Pietro Frenquellucci è il candidato sindaco scelto da Articolo 1, Partito Socialista e Partito Democratico

Attorno a questa visione, che non può prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione di diritti che rischiano di essere trascurati, c’è la massima apertura alle proposte e ai contributi di tutti i cittadini in grado di rappresentare i bisogni più particolari della comunità.

Ascoli deve rinnovarsi, senza guardare al passato ma rivendicando, nel rispetto delle opinioni e delle idee di tutti, l’importanza di un’alternanza democratica per la costruzione di un futuro migliore per la comunità.