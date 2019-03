Ultimo appuntamento per la fortunata rassegna comica 'CABAREAT' dello storico Caffè Meletti

28 Marzo 2019 13:14

Ascoli - Venerdì 29 Marzo è la volta del comico marchigiano Pier Massimo Macchini. Artista poliedrico riesce a cimentarsi su diversi fronti: teatro, tv, cinema, radio, editoria e web. Personaggio di fama

internazionale, si è esibito in tutti e cinque i continenti portando i suoi lavori divisual comedy con il personaggio Dolly Bomba negli spettacoli Brainstorming e Fuori porta.



Dal 2012 porta in scena i suoi lavori nel mondo del teatro comico, riuscendo a scrivere 6 spettacoli straordinari come Complesso di Edipo in tour, ScherziAMO (con la regia di Max Giusti), Radical Grezzo, Fatto di Coppia, Marche comedy record e Marche-ting. Al Caffè Meletti porta il suo esilarante spettacolo "Radical Grezzo, Provincialotto a Km.0", regia di Olivia Macchini.



Tra una battuta e l’ altra promuove un vero e proprio stile di vita: il radical grezzo appunto, nella sua più profonda “marchigianità”. Presenta la serata la giornalista Fabiola Silvestri. Non perdetevi

l'ultimo esilarante appuntamento della stagione.

Info e prenotazioni: 0736.255559