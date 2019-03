La banda musicale della Guardia di finanza si esibisce al teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alla presenza del comandante generale del Corpo

Nel corso del concerto, che rientra tra gli eventi previsti nella ' Settimana della Famiglia 2019 ' promossa dall’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, saranno eseguiti brani tratti dalle principali opere nazionali (tra gli altri: ' La forza del destino ' di Giuseppe Verdi, ' Olimpia ' di Gaspare Spontini, ' On earth as it is in heaven' di Ennio Morricone e l’' Inno delle Marche ' di Giovanni Allevi) ed internazionali (' Il gladiatore ' di Hans Zimmer, ' Disney fantasy ' di Naohiro Iwai ).