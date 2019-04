Nuove cariche interprovinciali per Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo

In attesa del congresso interprovinciale del prossimo 16 aprile, nel corso del quale verranno eletti i vari Organi Statutari quali Presidente territoriale, i componenti elettivi della Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori di Conti e il Collegio dei Probiviri, ecco la composizione del direttivo territoriale di Ascoli Piceno, che rimarrà in carica per i prossimi quattro anni:

Confartigianato è da sempre attenta alla continua evoluzione del mondo imprenditoriale, consapevole dell’importanza di saper interpretare e affrontare i cambiamenti dell’intero sistema economico e sociale. Il ruolo di rappresentanza dell’Associazione cambia e si modella costantemente per essere in grado di intercettare al meglio i bisogni delle imprese associate.