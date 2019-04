Centrodestra: prove tecniche di 'coerenza' tra Forza Italia e civiche affini con la scelta del tavolo nazionale su Fioravanti cadidato sindaco unitario

Ascoli - Oggi nel centrodestra, in realtà in Forza Italia e nelle liste civiche affini, è stato un giorno di confronto. L'ultimo comunicato di Marcello Fiori, Commissario Forza Italia Marche recita così: "Dopo il primo incontro di oggi con i movimenti civici che hanno dato vita in questi anni, insieme ai partiti tradizionali di centrodestra alla positiva esperienza di governo della città di Ascoli, nei prossimi giorni si terranno incontri di approfondimento tra le forze politiche della coalizione che intendono coerentemente attenersi alla individuazione del candidato Sindaco avvenuta nel tavolo nazionale".

