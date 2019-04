Banca d'Italia: vigilia del Premio 'Inventiamo una banconota'

Nel corso della Cerimonia che si svolgerà il prossimo 10 aprile, sarà corrisposto agli Istituti risultati vincitori un premio di mille euro per il supporto alle attività didattiche, alla presenza del direttore della Sede di Ancona della Banca d’Italia, dr Gabriele Magrini Alunno, e del Direttore dell’Ufficio regionale del MIUR, dr Marco Ugo Filisetti. Nell’occasione avrà luogo l’inaugurazione della mostra di tutti i bozzetti presentati dalle scuole partecipanti (118 bozzetti): la mostra resterà aperta al pubblico nel salone della Banca d’Italia per circa un mese.

Il Premio “Inventiamo una banconota” è un’iniziativa organizzata dalla Banca d’Italia d’intesa con il MIUR (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), rivolta agli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Hanno partecipato a questa edizione 765 classi, rappresentative di oltre 15.000 studenti di tutta Italia , che hanno realizzato il bozzetto di una banconota immaginaria sul tema “Il denaro e le emozioni”. La prima fase della selezione si è svolta a livello decentrato: si è tenuta ad Ancona per le regioni Toscana, Umbria e Marche. Sono risultate vincitrici 9 classi (4 di scuole marchigiane), che sono state ammesse alla selezione nazionale tutt’ora in corso.