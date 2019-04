L’amministratrice unica di Aerdorica, Federica Massei, si è dimessa oggi, con decorrenza dal 29 aprile

10 Aprile 2019 15:47

Ancona - “Federica Massei è stata una amministratrice capace e determinata che ha traghettato la società Aerdorica, con debiti accumulati in tanti anni, fino al risanamento - commenta il presidente della Regione, Luca Ceriscioli - Ha gestito la fase più complicata, mantenuto in attività l’aeroporto, richiesto il concordato in continuità, attivato la gara per la ricerca del socio privato e infine gestito, insieme alla Regione Marche, anche la difficile pratica della richiesta di aiuti di stato all’UE. Esemplare la Massei che, affrontate e superate grandi difficoltà, mette a disposizione anticipatamente il suo ruolo per avviare, il prima possibile, una nuova fase. Il nuovo amministratore potrà concludere gli ultimi passaggi per il risanamento che inizierà con l’omologa del concordato e il conseguente aumento di capitale.



Lo scalo ha resistito in tempi difficilissimi e inizia a guardare alle opportunità che ci può ancora offrire: tanta crescita in quelle dimensioni che riguardano il turismo e l’economia marchigiana. L’aeroporto è una infrastruttura di importanza vitale per una economia che oggi guarda al mondo”.