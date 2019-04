'Donaction' all’Istituto di Istruzione Superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno

10 Aprile 2019 15:16

Ascoli – Donaction, la campagna sulla donazione e la cittadinanza attiva, fa tappa all’Iis Fermi Sacconi Ceci di Ascoli Piceno. Gli studenti e le studentesse hanno incontrato questa mattina (10 aprile) i volontari del progetto sostenuto dalla Regione Marche.





L’istituto di istruzione superiore ascolano è tra le oltre 35 scuole marchigiane interessate dal contest.

Gli studenti dovranno rispondere alla domanda “Cosa è per te la donazione?” inviando elaborati in forma di testo giornalistico o spot video entro il prossimo 30 aprile (info e regolamento su http://www.donactioncontest.it/regolamento/). Una giuria giudicherà i lavori e agli istituti vincitori andrà un premio in denaro da spendere in attrezzature didattiche e viaggi di istruzione.





La provincia ascolana si è dimostrata molto sensibile al progetto, diverse le scuole che hanno aderito permettendo ai loro studenti di avere informazioni corrette sulla donazione di organi e tessuti. «Molti studenti chiedono come aderire alla donazione, i più sensibili al tema hanno genitori donatori e quindi sono più informati, altri ancora hanno familiari o amici che hanno subito trapianto – spiega Vincenzo Massetti, coordinatore della Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche (Lifc) - Su questo settore c’è molto bisogno di informare ed è per questo motivo che Donaction punta anche sulla formazione dei volontari e degli insegnanti, oltre che con i ragazzi, per dare a tutti indicazioni corrette».





Sono sette le associazioni che grazie a Donaction hanno fatto rete per diffondere una corretta informazione ai giovani sulla donazione di organi e tessuti, promuovendo l’importanza di diventare cittadini attivi: Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Lifc Marche (Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche), Aido (Associazione Italiana Donazione Organi Tessuti Cellule), Antr (Associazione Nazionale Trapianti di Rene), Aned (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto Onlus), Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). e Adisco (sezione regionale Marche cordone ombelicale).